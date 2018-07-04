В Эстонии оценили расходы на строительство границы с Россией

ТАЛЛИН, 4 июл — РИА Новости. Расходы на строительство границы с Россией составят 320 миллионов евро, сообщило в среду министерство внутренних дел Эстонии.
В феврале 2015 года МВД представило правительству республики проект предварительной оценки обустройства и модернизации инфраструктуры эстонско-российской границы, примерная стоимость которого составила 79 миллионов евро. Однако в феврале нынешнего года выяснилось, что сумма затрат на обустройство границы увеличилась до 197 миллионов евро.
После этого МВД предложило правительству распределить строительство инфраструктуры восточной границы и систем мониторинга на 2019-2026 годы, что даст возможность равномерно распределить по бюджету затраты на строительство границы и технический уход за сооружениями. Однако рост цен на строительные работы и более длительный период строительства, как предполагается, повысят стоимость строительства границы до 320 миллионов евро.
Согласно детальному проекту обустройства сухопутной границы с РФ, на границе будет установлена электронная охранная система, для мониторинга ситуации на границе планируется использование беспилотников. Любое пересечение границы будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками. На границе будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 километрах из 135 километров сухопутной границы.