В Эстонии оценили расходы на строительство границы с Россией

ТАЛЛИН, 4 июл — РИА Новости. Расходы на строительство границы с Россией составят 320 миллионов евро, сообщило в среду министерство внутренних дел Эстонии.

"Строительство государственной границы между Эстонией и Россией в течение 11 лет обойдется ориентировочно в 250,3 миллиона евро, к которым добавляется технический надзор и расходы на содержание до 2026 года – дополнительно еще 70 миллионов евро. Итоговая цифра составит более 320 миллионов евро", — говорится в сообщении МВД. Согласно предварительным планам, строительные работы предполагалось завершить в 2019 году.

В феврале 2015 года МВД представило правительству республики проект предварительной оценки обустройства и модернизации инфраструктуры эстонско-российской границы, примерная стоимость которого составила 79 миллионов евро. Однако в феврале нынешнего года выяснилось, что сумма затрат на обустройство границы увеличилась до 197 миллионов евро.

После этого МВД предложило правительству распределить строительство инфраструктуры восточной границы и систем мониторинга на 2019-2026 годы, что даст возможность равномерно распределить по бюджету затраты на строительство границы и технический уход за сооружениями. Однако рост цен на строительные работы и более длительный период строительства, как предполагается, повысят стоимость строительства границы до 320 миллионов евро.

Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 126 километров — по озерам, 176 километров — по рекам.

Согласно детальному проекту обустройства сухопутной границы с РФ, на границе будет установлена электронная охранная система, для мониторинга ситуации на границе планируется использование беспилотников. Любое пересечение границы будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками. На границе будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 километрах из 135 километров сухопутной границы.