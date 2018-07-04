Евросоюз обсудит с Украиной ситуацию с Крымом

БРЮССЕЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Ситуация в Азовском и Черном морях будет обсуждаться на саммите ЕС-Украина на следующей неделе, ЕС также подтвердит приверженность своей политике непризнания вхождения Крыма в состав РФ, сообщил в среду источник в структурах ЕС.

Евросоюз ранее продлил на год — до 23 июня 2019 года — ограничительные меры по Крыму и Севастополю. Санкции включают запрет на импорт и экспорт товаров, инвестиции в крымский регион, на туристические услуги.

"Ситуация в Крыму и последствия незаконной аннексии Крыма Россией, конечно, тоже будут обсуждаться. ЕС вновь подтвердит свою приверженность полному осуществлению своей политики непризнания незаконной аннексии. Милитаризация полуострова, ситуация в Азовском и Черном морях также будут обсуждены", — сообщил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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