Из Чехии экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россиянина, обвиняемого в создании финансовой пирамиды и мошенничестве на 200 миллионов рублей, экстрадировали из Чехии, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Представитель МВД пояснила, что фигурант дела был объявлен в розыск по каналам Интерпола на основании запроса ГУ МВД РФ по Самарской области. По данным следствия, он причастен к мошенничеству, совершенному группой лиц в крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате противоправной деятельности.

По ее словам, созданная злоумышленниками организация позиционировалась как оператор одной из московских инвестиционных компаний и обещала вкладчикам дивиденды до 60% годовых. Столь высокие проценты по вкладам объяснялись успешной финансовой политикой головной организации, которая якобы вкладывала средства в крупные и очень прибыльные проекты.

"В результате противоправных действий пострадали около тысячи человек, у которых похищено свыше 200 миллионов рублей. Один из обвиняемых скрылся за пределами России и был задержан на территории Чешской Республики. В настоящее время он экстрадирован в Россию", — отметила Волк.