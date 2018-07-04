В Киеве пригрозили России созданием Барнаульского и Мурманского полков

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Киев готов зеркально ответить на присвоение ряду российских воинских частей названий в честь украинских городов, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

"Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские, и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее", — заявил Матиос.

Прокурор также назвал украинцев креативными людьми, отметив, что их "всегда спасала выдумка".

Ранее президент России Владимир Путин распорядился присвоить нескольким подразделениям российской армии почетные звания. Так, некоторые части были названы в честь украинских, белорусских и польских городов, где отличились советские солдаты во время Великой Отечественной войны.

В Киеве указ Путина восприняли неоднозначно. Так, в Минобороны Украины отметили, что подобное решение выглядит сигналом к началу переговоров, однако из-за напряженных отношений между странами переименование частей следует считать "троллингом". Начальник Генштаба Виктор Муженко, в свою очередь, воспринял это решение показателем "экспансионистских" планов России.