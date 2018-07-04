Парламент Грузии принял в I чтении поправки о сокращении числа министерств

ТБИЛИСИ, 4 июл – РИА Новости. Парламент Грузии на внеочередном заседании в среду принял в первом чтении законодательные поправки в связи с реорганизацией министерств и сокращении их числа с 14 до 11, сообщает грузинский Первый канал.

"Законодательные изменения поддержали 84 депутатов, против проголосовали три парламентария. Законодательный пакет представлен из 116 законопроектов", — сообщает ТВ.

Парламент страны продолжит рассмотрение поправок в ускоренном темпе на внеочередных заседаниях.

Ранее новый премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что намерен сократить количество министерств с 14 до 11. Глава правительства пояснил, что для этого необходимы законодательные изменения. После окончательного принятия парламентом соответствующих поправок Бахтадзе представит законодательному органу для выражения доверия обновленный и сокращенный состав правительства.

Премьер уже сообщил, что министерство культуры и спорта планируется объединить с министерством образования и науки, а министерство по исполнению наказаний и пробации с Минюстом. Упраздняется министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, а вопросами беженцев, миграции и социальной политики будет заниматься министерство регионального развития и инфраструктуры, МВД и Минздрав.