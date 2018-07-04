На Украине произошло массовое отравление детей

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Семнадцать детей отравились в санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области, сообщил агентству УНН председатель областной администрации Александр Горган.

Это второе массовое отравление детей за неделю на Украине. Ранее департамент здравоохранения Киевской областной администрации сообщил, что массовое отравление детей также произошло в частном детском лагере Переяслав-Хмельницкого района, 12 детей попали в медицинский изолятор, один ребенок в коме. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления.

"Да, 17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет", — приводит агентство слова Горгана. По его словам, отравление произошло в среду.

В пансионате взяли необходимые материалы для анализа. Подготовлены места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие.