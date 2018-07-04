В Эстонии предлагают наградить ветеранов СС в день вывода российских войск

ТАЛЛИН, 4 июл – РИА Новости. Очередная годовщина вывода из Эстонии российских войск стала поводом для властей балтийской республики предложить ветеранам 20-й эстонской дивизии СС поискать в своих рядах достойных кандидатов на награждение почетным знаком Дубового венка Свободы, сообщает Sputnik Эстония.

Тридцать первого августа будет отмечаться 24-я годовщина полного вывода из страны подразделений российской армии. Официальные торжества по этому поводу пройдут в концертном зале Национальной оперы "Эстония" в Таллине.

В рамках мероприятия состоится церемония награждения знаками Дубового венка Свободы участников "вооруженного и невооруженного сопротивления" советской власти. По мнению Министерства юстиции, заслуги перед эстонским государством этих "борцов за свободу" оцениваются как "выдающиеся".

По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, Эстонская Республика не могла бы отпраздновать свой вековой юбилей без их деятельности, направленной на сопротивление "оккупационным властям": "Это было сигналом как для эстонского народа, так и для всего мира, что свобода Эстонии является ценностью, которой не торгуются".

Правом предлагать кандидатов на награждение почетным знаком Дубового венка Свободы в Эстонии обладают как учреждения, организации и объединения (включая общественные), так и частные лица. К примеру, Рейнсалу предложил подать ходатайства о представлении к наградам Союзу бывших "лесных братьев", обществу "Мементо", а также "Союзу борцов за свободу", объединяющему бывших военнослужащих гитлеровской армии, воевавших в рядах 20-й эстонской дивизии СС.

Героизация отрядов СС в Эстонии

Героизация национальных кадров, воевавших во время Второй мировой войны против сил Антигитлеровской коалиции, начавшаяся в Эстонии после провозглашения независимости в 1991 году, продолжается и набирает обороты. Как писал Sputnik Эстония, 22 июня 2018 года, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в поселке Мустла в Вильяндиском уезде была торжественно открыта памятная доска штандартенфюреру Ваффен-СС Альфонсу Ребане. Инициаторами её установки, по сообщению эстонских СМИ, стало Сакалаское объединение эстонских военнослужащих.

В октябре 2016 года в местечке Лаупа под Тюри (Центральная Эстония), в местной школе был установлен бронзовый бюст унтершарфюрера СС Харальда Нугисекса. Речь идёт о кавалере ордена Третьего рейха "Рыцарский крест", скончавшемся в 2014 году на 93-м году жизни. Похороны "героя" проходили в местечке Тори со всеми воинскими почестями в присутствии представителей Минобороны Эстонии, известных эстонских политиков и общественных деятелей. В почётный караул у гроба эсэсовца заступали школьники, а его нацистские награды располагались непосредственно у государственного флага Эстонской Республики.

Также в Эстонии вполне легально выпускается и распространяется журнал "Культура и жизнь" — бывшее издание Министерства культуры, целиком и полностью переформатированное под прославление приспешников гитлеровских оккупационных властей. О том, что его редакция подразумевает под "культурной жизнью", можно судить уже по обложке журнала с иллюстрациями, на которых почти в каждом номере изображены бравые парни в форме гитлеровской армии.

Реакция России

В Москве неоднократно обращали внимание международных организаций на недопустимость героизации лиц, воевавших на стороне гитлеровской Германии.

"Считаем такой подход неприемлемым. Призываем профильные международные структуры оказать воздействие на Таллин с тем, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии", — заявляли в МИД России после установки мемориальной доски Альфонсу Ребане.

Все новости Эстонии читайте на сайте Sputnik Эстония