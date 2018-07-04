Евросоюз обсудит с Украиной перспективы участия в восстановлении Донбасса

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. ЕС планирует обсудить с Украиной на переговорах 9 июля вопросы участия в усилиях по восстановлению на востоке Украины и перспективы реализации программы социально-экономического развития, сообщил в среду источник в структурах ЕС.

"ЕС вновь подтвердит свою поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и намерение играть важную роль в усилиях по восстановлению, как только ситуация в регионе это позволит", — сказал источник журналистам.

Также планируется обсудить "гуманитарные последствия конфликта и гуманитарную поддержку ЕС", добавил он.

"Мы также находимся в процессе развертывания первой специальной программы поддержки социально-экономического развития на востоке Украины", — сообщил источник, отметив, что ситуация с безопасностью в ряде районов остается пока сложной.

В декабре прошлого года Евросоюз и Украина подписали соглашение о выделении 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса.