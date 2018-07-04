Ярошенко рассказал о пытках в американской тюрьме

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в США, написал уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой письмо, в котором рассказал о пытках и ущербе его здоровью.

"Я бы очень хотел, чтобы состоялся настоящий судебный процесс с озвучиванием всего происходящего в то время со мной и вокруг меня, а не так, как проходил "демократический, открытый, честный" суд в США", — говорится в письме, предоставленном РИА Новости пресс-секретарем омбудсмена. Как пишет Ярошенко, ему запретили упоминать в американском суде о похищении, пытках и других "серьезных вещах", которые, по его словам, власти США пытаются утаить от огласки.

Ярошенко заявляет, что агенты по приказу американских властей похитили и удерживали его с 28 мая 2010 года. По словам летчика, его пытали, избивали и проводили "допрос с пристрастием".

"Я уже много лет прошу, основываясь на правилах Бюро тюрем по оказанию стоматологической помощи, чтобы мне вставили выбитые агентами США при проведении пыток и потерянные в результате неоказания требуемой помощи и скудного питания зубы, импланты или съемные протезы. <…> Жевать нечем", — рассказывает летчик.

В заключение Ярошенко благодарит Москалькову за попытки помочь ему в восстановлении его прав.

Дело Ярошенко

Константина Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в Либерии, после чего вывезли в США. Американские власти обвинили его в подготовке сговора с целью доставки в Штаты крупной партии наркотиков.

В 2011 году суд приговорил его к 20 годам тюрьмы общего режима. Сначала он отбывал этот срок в тюрьме "Форт-Дикс" в Нью-Джерси, затем его перевели в исправительное учреждение "Данбери" в штате Коннектикут.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора, а от апелляции в Верховный суд он отказался сам. Защита многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение состояния здоровья россиянина. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.