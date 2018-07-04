Россия готова помочь Кубе в прогнозировании и предупреждении ЧС

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия готова оказать Кубе помощь в мониторинге, прогнозировании и предупреждении чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении на официальном сайте МЧС РФ.

"Мы готовы оказать Национальному штабу гражданской обороны Кубы поддержку в вопросах мониторинга, прогнозирования и предупреждения ЧС, используя потенциал Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России", — приводятся в сообщении слова главы министерства Евгения Зиничева.

Также отмечается, что на базе Российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля уже дважды были проведены специализированные учебные курсы для специалистов чрезвычайных служб стран Латинской Америки.

"Сотрудники чрезвычайных служб Кубы, Венесуэлы, Сальвадора, Белиза, Мексики с большим интересом осваивали современные подходы и методы спасения людей при ДТП, в завалах и труднодоступных местах", — говорится в сообщении.