Канадские полицейские возмутили японцев "немыслимым" поступком

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Японец Юма Тсухару, побывав в Ванкувере во время Дня Канады, сфотографировал двух канадских полицейских, которые возмутили многих пользователей Twitter. Об этом пишет портал Sora News.
Поводом послужило кофе, который они пили во время дежурства. На портале отметили, что в Японии их поступок сочли бы непрофессиональным.
警官「どうして俺たちのスタバのコーヒーを撮りたいの？え、公務員が仕事中にコーヒーを飲んでたら日本では問題視される？ww それは…そうか。コーヒーだけじゃなくて俺たちの顔を含めて撮りなよ。撮ったら見せてなwそしたらSNSで日本に伝えちゃって。コーヒーは何も問題でない。Happy Canada Day!!」 pic.twitter.com/VA5PByrOVx— 佑馬 (@YumaTsuhara) July 2, 2018
Как отметил сам Тсухару, полицейские очень удивились, узнав, что в Японии даже у госслужащих могли бы возникнуть проблемы, если бы они пили кофе во время работы. Они разрешили ему сфотографировать себя. "Пусть люди узнают, что в Канаде это не проблема", — заявили они.
За два дня твит ретвитнули 88 тысяч раз, фотографии поставили более 184 тысяч лайков.
Некоторые пользователи возмутились и отметили, что полицейским для быстрой реакции необходимы свободные руки. Многие, между тем, встали на сторону канадцев, отметив в том числе и то, что они, покупая кофе среди обычных граждан, становятся ближе к народу.