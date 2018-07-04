Канадские полицейские возмутили японцев "немыслимым" поступком

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Японец Юма Тсухару, побывав в Ванкувере во время Дня Канады, сфотографировал двух канадских полицейских, которые возмутили многих пользователей Twitter. Об этом пишет портал Sora News.

Поводом послужило кофе, который они пили во время дежурства. На портале отметили, что в Японии их поступок сочли бы непрофессиональным.

​Как отметил сам Тсухару, полицейские очень удивились, узнав, что в Японии даже у госслужащих могли бы возникнуть проблемы, если бы они пили кофе во время работы. Они разрешили ему сфотографировать себя. "Пусть люди узнают, что в Канаде это не проблема", — заявили они.

За два дня твит ретвитнули 88 тысяч раз, фотографии поставили более 184 тысяч лайков.

Некоторые пользователи возмутились и отметили, что полицейским для быстрой реакции необходимы свободные руки. Многие, между тем, встали на сторону канадцев, отметив в том числе и то, что они, покупая кофе среди обычных граждан, становятся ближе к народу.