В Евросоюзе не видят изменений позиции США по Украине, заявил источник

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Представители ЕС не видят в двусторонних контактах с США каких-либо изменений позиции по украинской тематике, заявил в среду высокопоставленный источник в структурах ЕС.

"Основа для отношений ЕС с Украиной, как в двустороннем измерении, так и в вопросах солидарности с Украиной в связи с ситуацией на востоке страны предельно ясная, она не изменилась. Мы не видели, и у меня нет никаких указаний об изменении США позиции, когда на консультациях европейских и американских представителей затрагивается украинский вопрос, обсуждение, конечно, происходит на единых позициях", — сказал журналистам источник.

По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население. В Белом доме тогда не стали опровергать эту информацию.

В свою очередь пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, заявил, что этого вопроса нет на повестке переговоров президента РФ Владимира Путина с зарубежными коллегами, в том числе с американским лидером. Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил во вторник, что США не признают "попыток России аннексировать Крым". Президент США Дональд Трамп ранее, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания воссоединения Крыма с Россией, сказал: "Посмотрим".