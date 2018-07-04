Польша поблагодарила МЧС России за спасение туристов на Эльбрусе

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Польша выразила благодарность МЧС России за спасение своих граждан, которые сбились с маршрута и заблудились на Эльбрусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
По данным ведомства, незарегистрированная группа польских туристов 6 июня в районе скал Пастухова сбилась с маршрута, заблудилась в густом тумане и попросила о помощи. Спасатели поднялась до высоты 4,5 тысячи метров на специальном транспортном средстве, а далее еще 400 метров прошли пешком.
"В темное время суток, в условиях нулевой видимости, в сложных погодных условиях — метель, пурга, туман — проводились поиски иностранных туристов", — сказал собеседник агентства.
"Их ледяным ветром отнесло в сторону от маршрута, они петляли, потеряли ориентир и не могли найти дорогу. Найденные альпинисты были в "слегка подмороженном состоянии", один из них не вполне осознавал окружающую действительность, возможно это были признаки проявления "горной болезни", — отметил собеседник агентства.
Спасатели осмотрели пострадавших, повреждений у них не оказалось. После этого дали им горячего чаю и проводили до транспортного средства, которое эвакуировало их на базу Терскол. Состояние пострадавших к этому моменту было стабильным, в медицинской помощи они не нуждались.