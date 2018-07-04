Гриценко рассказал о нависшей над Украиной национальной катастрофе

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Проблема трудовой миграции приобретает на Украине масштабы национальной катастрофы. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр обороны Украины, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

По его словам, проблему надо обязательно решать, создавая для людей, которые работают, а не живут за счет субсидий, благоприятные условия для труда. Если ситуация не изменится, молодежь "не сможет реализовать себя в своей стране", пояснил он.

За последние несколько лет число трудовых мигрантов с Украины сильно возросло — с 2014 года миграционная волна выросла более чем на 350 процентов. В настоящее время в Польше работает до двух миллионов украинцев. В начале года Gazeta Prawna назвала украинских граждан двигателем польской экономики.