В Иране задержали "монетного султана", накопившего две тонны золота

ТЕГЕРАН, 4 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы Ирана задержали "монетного султана", накопившего 2 тонны золота, заявил глава полиции Тегерана Хосейн Рахими.

"Задержан монетный султан, который в течение прошлого года собрал 2 тонны золота и в настоящий момент продавал его, получая огромную прибыль", — приводит телекомпания IRIB его слова.

Рахими не назвал имени задержанного, отметив, что "султану" 58 лет и у него были подчиненные, которые и покупали для него монеты в независимости от их стоимости. Шеф столичной полиции добавил, что он манипулировал монетным рынком, подрывая экономику страны.

По его словам, также были задержаны два человека, у которых при себе было 20 килограммов золота и монет.