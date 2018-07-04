Суд в Киеве отказал "МиГ" в возврате средств за непоставленные детали

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российской самолетостроительной корпорация "МиГ" во взыскании с украинской компании "Электроприбор" 63,4 тысячи долларов за невыполнение заказа по поставке комплектующих для военного самолета МиГ-31, сообщила в среду пресс-служба суда.

По данным суда, в 2013 году украинская компания "Электронприбор" и Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (правопреемником которого является корпорация "МиГ") был заключен договор на поставку продукции — блоков контроля параметров БКП-48 для военного самолета МиГ-31. Заказчик совершил 100% предоплаты, однако заказ так и не был выполнен. "МиГ" в суде пытался взыскать средства с украинской компании.

"Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска АО "Российская самолетостроительной корпорация "МиГ" во взыскании с "Электронприбор" средств в сумме 63,39 тысячи долларов США, уплаченных за изготовление и поставку блоков контроля параметров БКП-48 для самолета МиГ-31, которые не были поставлены в связи с действием форс-мажорных обстоятельств", — говорится в сообщении.

Суд счел, что заказ не был выполнен в силу форс-мажорных обстоятельств, однако каких именно, не уточняется.