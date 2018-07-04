Польша не намерена быть "пятой колонной" США в Евросоюзе, заявил премьер

ВАРШАВА, 4 июл — РИА Новости. Польша не хочет быть "пятой колонной" США в Евросоюзе, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Страсбурге в среду.

"Мы не являемся ничьей "пятой колонной". Наоборот, мы хотим быть посредниками между Соединенными Штатами и Европейским союзом", — сказал Моравецкий.

Отвечая на вопрос о том, что президент США Дональд Трамп предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону соглашение о свободной торговле в случае выхода из ЕС, Моравецкий заявил, что Варшава против такого решения. "Мы это категорически не поддерживаем", — сказал он.

По мнению польского премьера, выход Франции из Евросоюза – это "политическая фантастика".