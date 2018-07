В Брюсселе пацифисты проведут акцию "Трамп не приветствуется"

БРЮССЕЛЬ, 4 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Активисты нескольких пацифистских организаций и движений организуют 7 июля в Брюсселе манифестацию против визита в столицу Бельгии президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости представитель Партии бельгийских трудящихся.

Трамп прибудет в Брюссель для участия в саммите НАТО 11-12 июля.

"Акция протеста пройдет под лозунгами "Трамп не приветствуется" ("Trump Not Welcome") и "Сделаем мир вновь прочным" ("Make Peace Great Again" — по аналогии с лозунгом Трампа "Вернем Америке былое величие" ("Make America Great Again")", — сказал собеседник агентства.

Двадцать четвертого мая 2017 года около шести тысяч человек, по данным полиции, прошли маршем по центральной части Брюсселя в знак протеста против визита Трампа в столицу королевства.

Тогда президент США участвовал в саммите НАТО 25 мая.

Противники Трампа несли плакаты "Стоп, Трамп!", "Хватит торговать войной!", "Строить мосты, не стены!", а также чучела президента США. Акция проходила организованно и в условиях повышенных мер безопасности.