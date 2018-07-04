Киев и Анкара договорились о поставке на Украину беспилотных авиакомплексов

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Украинская и турецкая стороны подписали меморандум о поставках на Украину беспилотных авиационных комплексов, сообщила в среду пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"По результатам работы комиссии (по итогам заседания в Анкаре комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества — ред.) стороны подписали меморандум по поставкам в Украину беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также стороны участники обсудили реализацию проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной сферах.

"Стороны договорились о развитии сотрудничества в направлении беспилотных систем вооружения, о возможности создания совместного конструкторского бюро по разработке новых образцов двигателей для бронированной техники", — говорится в сообщении.

По данным СНБО, Турция подтвердила заинтересованность в закупке украинских самолетов Ан-178.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.