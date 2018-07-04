Полиция пока не видит связи отравления в Эймсбери с "делом Скрипаля"

Полицейский у здания Баптистского центра в британском городе Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления

Полицейский у здания Баптистского центра в британском городе Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления

© РИА Новости / Евгений Самарин Перейти в фотобанк В Госдуме прокомментировали новый инцидент в Солсбери Полиция пока не располагает какой-либо информацией, которая позволила бы связать происшествие в Эймсбери с "делом Скрипаля", сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Полиция английского графства Уилтшир сообщила утром в среду о "серьезном инциденте" в соседнем с Солсбери городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.

"На данный момент нет ничего, что как-либо указывало бы на связь инцидента (в Эймсбери) с "делом Скрипаля". Я не знаком с подробностями инцидента, но я бы сказал, что реакция (СМИ) на него чрезмерна. Следствие продолжается, нужно следить за заявлениями полиции. Общественность будет проинформирована соответствующим образом", — сказал собеседник агентства.

Сообщения о том, что в одном из домов были обнаружены без сознания 40-летние мужчина и женщина, поступили в

полицию в субботу вечером. Изначально предполагалось, что оба пациента почувствовали себя плохо после возможного употребления героина или нечистого курительного кокаина. Однако сейчас проводятся дальнейшие анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов, заявила полиция.

В настоящий момент мужчина и женщина находятся в больнице Солсбери и проходят необходимое лечение. Их состояние оценивается как критическое. Правоохранительные органы проверяют, стало ли отравление двух человек результатом преступления.

В начале марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.