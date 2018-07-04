Полиция пока не видит связи отравления в Эймсбери с "делом Скрипаля"

Полиция английского графства Уилтшир сообщила утром в среду о "серьезном инциденте" в соседнем с Солсбери городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.
"На данный момент нет ничего, что как-либо указывало бы на связь инцидента (в Эймсбери) с "делом Скрипаля". Я не знаком с подробностями инцидента, но я бы сказал, что реакция (СМИ) на него чрезмерна. Следствие продолжается, нужно следить за заявлениями полиции. Общественность будет проинформирована соответствующим образом", — сказал собеседник агентства.
Сообщения о том, что в одном из домов были обнаружены без сознания 40-летние мужчина и женщина, поступили в
В настоящий момент мужчина и женщина находятся в больнице Солсбери и проходят необходимое лечение. Их состояние оценивается как критическое. Правоохранительные органы проверяют, стало ли отравление двух человек результатом преступления.
В начале марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.