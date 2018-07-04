В Кабуле талибы* убили шесть полицейских и ранили четырех

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* убили шесть полицейских и ранили еще четырех в столице Афганистана — Кабуле, сообщает агентство Пажвак.

"Талибы* убили шесть полицейских в столице Афганистана Кабуле и ранили еще четырех других", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

​Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением "Талибан"* и о возобновлении операций вооруженных сил.

До этого Гани объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан"* в свою очередь заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

* Террористическая организация, запрещенная в России