В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о месте встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Информация об изменении места встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа не соответствует действительности: финский города Вантаа не рассматривался в качестве места проведения саммита, оно будет объявлено позже, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вантаа никогда не фигурировал, собственно, никто об этом не думал. Скажем так, о месте будет своевременно сообщено. Ни о каком изменении места тоже говорить не приходится, потому что оно, собственно, и не планировалось в Ванте проводить (саммит)", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о городе проведения саммита Путина и Трампа в Финляндии.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется на 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на встрече лидеры намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.