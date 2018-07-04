Два человека погибли в результате крушения спортивного самолета в Австрии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Спортивный самолет потерпел крушение в федеральной земле Нижняя Австрия, два человека погибли, сообщает газета Kronen Zeitung.

Как пишет издание со ссылкой на представителя пожарной службы, инцидент произошел у города Бад-Фёслау в среду в 10.15 по местному времени (11.15 мск). Зарегистрированный в Австрии спортивный самолет потерпел крушение близ взлетно-посадочной полосы.

Представитель полиции сообщил, что жертвами крушения стали два человека.

Причина крушения неизвестна, начато расследование.