СМИ сообщили о двух погибших во время протестов в Афганистане

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и пять получили ранения в ходе протестов в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, вспыхнувших после задержания шефа местной полиции, передает телеканал Tolo News со ссылкой на очевидцев.

Как сообщает телеканал, начальник местного отделения полиции Низамуддин Кайсари (Nizamuddin Qaisari) был арестован в понедельник в Фарьябе, после чего был доставлен в Кабул, где в настоящее время содержится под стражей. По данным СМИ, задержание было произведено на совещании по безопасности из-за угроз и оскорблений, которые Каисари допустил в адрес чиновников. Также были задержаны 25 его подчиненных.

Протесты с требованиями освобождения Кайсари вспыхнули во вторник и продолжились в среду, когда многочисленная группа людей начала штурмовать здание управления национальной безопасности (NDS) в административном центре провинции городе Меймене. После чего, по данным очевидцев, последовала стрельба.

По словам главы совета провинции Мохаммада Тахира Рахмани, сотрудники NDS начали стрелять в воздух, чтобы разогнать протестующих. По его словам, в среду в Меймене пострадали семь человек. В то же время представитель полиции провинции опроверг информацию о пострадавших.

По данным телеканала 1TV, в среду протестующие подожгли здание, где размещается офис губернатора. Также сообщается, что протестующие захватили двух охранников.

Как отмечает телеканал, Кайсари снискал популярность среди местного населения из-за его достижений в вопросе безопасности района.