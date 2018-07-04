Россия и Китай договорились продолжить работу по урегулированию вокруг КНДР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ и КНР Игорь Моргулов и Кун Сюанью на встрече в Пекине поддержали позитивные тенденции в ситуации на Корейском полуострове, подтвердили важность тесной координации двух стран по этому вопросу, говорится в сообщении МИД РФ.

Переговоры прошли 3 июля.

"Стороны высказались в поддержку позитивных тенденций в развитии ситуации на Корейском полуострове, подтвердили важность тесной координации усилий России и Китая на данном направлении. Условились наращивать взаимодействие со всеми партнерами в интересах поддержания и дальнейшего развития политико-дипломатического процесса комплексного урегулирования проблем субрегиона", — отметили в российском МИД.