Саммит НАТО может преподнести сюрпризы, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Предстоящий саммит НАТО может преподнести неожиданности, учитывая опыт участия президента США Дональда Трампа во встречах "Большой семерке" (G7), считает эксперт Королевского института международных отношений "Эгмонт" Свен Бископ.
"Опыт показывает, что лучше готовиться к неожиданному", — сказал РИА Новости Бископ, отвечая на вопрос, можно ли ожидать от американского лидера на саммите НАТО каких-то сюрпризов, как это произошло на июньской встрече "Большой семерки".
"Европейские союзники хорошо понимают, что им нужно наращивать обороноспособность, и будут это делать не по просьбе президента Трампа, а потому, что они сами анализируют угрозы", — сказал эксперт по европейской внешней и оборонной политике, отвечая на вопрос, станет ли тематика распределения финансовой нагрузки между союзниками ключевой на саммите и на основе какого компромисса эта проблема может быть разрешена.
"Саммит НАТО дает всем союзникам шанс пообщаться с президентом Трампом перед встречей с президентом Путиным. Трамп, безусловно, покинет Брюссель с четким представлением о посыле, который, по мнению европейских союзников, он должен передать Москве", — полагает Бископ.
Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Год назад они впервые встретились в Гамбурге на полях саммита G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.