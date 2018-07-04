Саммит НАТО может преподнести сюрпризы, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Предстоящий саммит НАТО может преподнести неожиданности, учитывая опыт участия президента США Дональда Трампа во встречах "Большой семерке" (G7), считает эксперт Королевского института международных отношений "Эгмонт" Свен Бископ.

Саммит НАТО, который станет первым для нынешнего американского президента, пройдет 11-12 июля в Брюсселе. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что европейские союзники Вашингтона должны вносить больший вклад в обеспечение своей обороны.

"Опыт показывает, что лучше готовиться к неожиданному", — сказал РИА Новости Бископ, отвечая на вопрос, можно ли ожидать от американского лидера на саммите НАТО каких-то сюрпризов, как это произошло на июньской встрече "Большой семерки".

Страны G7 на саммите в Канаде едва ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим проблемам. Встречу в Ла-Мальбе даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов. Глава американской администрации досрочно покинул стол переговоров и поставил их итоги под сомнение.

"Европейские союзники хорошо понимают, что им нужно наращивать обороноспособность, и будут это делать не по просьбе президента Трампа, а потому, что они сами анализируют угрозы", — сказал эксперт по европейской внешней и оборонной политике, отвечая на вопрос, станет ли тематика распределения финансовой нагрузки между союзниками ключевой на саммите и на основе какого компромисса эта проблема может быть разрешена.

Через несколько дней после саммита НАТО, 16 июля, у американского лидера запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Саммит НАТО дает всем союзникам шанс пообщаться с президентом Трампом перед встречей с президентом Путиным. Трамп, безусловно, покинет Брюссель с четким представлением о посыле, который, по мнению европейских союзников, он должен передать Москве", — полагает Бископ.

Российско-американский саммит в Хельсинки намечен на 16 июля. В Кремле сообщили, что на нем будут обсуждаться перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Год назад они впервые встретились в Гамбурге на полях саммита G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.