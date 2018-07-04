В Зимбабве арестовали подозреваемых по делу о покушении на президента

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Полиция Зимбабве арестовала двоих подозреваемых в причастности к взрыву на стадионе при покушении на президента страны Эммерсона Мнангагву, сообщает газета Herald со ссылкой на главу зимбабвийской полиции.

"Я хотел бы поаплодировать уровню сотрудничества и поддержки, которые получила совместная группа по расследованию, кульминацией чего стала установка двух подозреваемых", — цитирует издание главного комиссара полиции Годвина Матангу.

По его словам, правоохранители намерены продолжить расследовать дело и найти "всех причастных".

По данным газеты Newsday, подозреваемыми являются два жителя зимбабвийского города Булавайо Дуглас Мусекива и Джон Зулу. Как сообщает издание, полиция считает, что взрыв был вызван противопехотной миной.

Взрыв произошел в конце июня на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг президента страны Эммерсона Мнангагвы. Глава государства не пострадал в результате инцидента и был успешно эвакуирован. Ранения получили чиновники и сотрудники полиции.

По последним данным, число пострадавших достигло 49 человек, двое пострадавших позднее скончались. Среди раненых также один из вице-президентов страны Кембо Мохади и министр по охране окружающей среды Оппа Мачингири (Oppah Muchinguri). Второй вице-президент Зимбабве Константино Чивенга назвал взрыв на стадионе террористическим актом.

Позднее президент страны Эммерсон Мнангагва заявил, что подозревает в покушении на себя группировку G4, которая поддерживала бывшую первую леди Грейс Мугабе в качестве приемника ее мужа, экс-лидера страны Роберта Мугабе.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов 30 июля 2018 года.