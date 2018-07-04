В МИД назвали условия для возобновления взносов в бюджет Совета Европы

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия исполнит все обязательства по взносу в бюджет Совета Европы с 2017 года после полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ, говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Еще раз подтверждаем, что после полного восстановления прав делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ Россия исполнит все финансовые обязательства за период с момента вынужденного принятия решения о приостановке выплат", — сказано в заявлении.

Полномочия наших парламентариев не восстановлены, соответственно, оснований для возобновления выплат нет, отмечает МИД РФ.

На апрельской сессии 2014 года из-за ситуации с Крымом российская делегация была лишена ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участия в уставных органах Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ). В следующем году ПАСЕ, рассмотрев несколько раз вопрос, санкции в отношении РФ не отменила и добавила в них новые пункты.

Российская делегация заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила присутствовать на сессиях. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации делегации документы.

Россия неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса. В частности, российские представители предлагали закрепить в Уставе ПАСЕ невозможность применения санкций в отношении делегаций. Однако до сих пор эти предложения так и не были рассмотрены в Ассамблее.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей у организации. По информации одной из основных комиссий Ассамблеи — постоянной, "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 миллиона евро.

В апреле этого года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд впервые заявил о возможных санкциях в адрес Москвы, если она продолжит не платить.