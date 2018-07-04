В Индии прогремел взрыв на фабрике фейерверков

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл — РИА Новости. Как минимум 10 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в среду утром на фабрике по производству фейерверков в штате Телингана на юге Индии, сообщает журнал India Today.

По данный издания, взрыв и последовавший за ним мощный пожар полностью уничтожили производственный цех предприятия. Очевидцы утверждают, что тела погибших работников были найдены в десятках метров от разрушенного здания. На месте работают бригады пожарных и скорой помощи. Причина произошедшего пока остается неизвестной.

В результате взрыва несколько человек получили тяжелые ранения. Власти опасаются, что число жертв трагедии со временем может значительно возрасти, поскольку точная информация о числе находившихся на момент аварии в цеху работников фабрики отсутствует.

Ведется расследование случившегося.