В Латвии запретили преподавать на русском в частных вузах

РИГА, 4 июл — РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил поправки к закону о высших учебных заведениях, которые запрещают преподавание на русском языке в частных вузах, сообщается в официальном издании Latvijas Vestnesis.
При подготовке законопроекта к рассмотрению в окончательном чтении в него включили предложения министра образования и науки Карлиса Шадурскиса. После 1 января 2019 года прием студентов на программы с русским языком обучения будет запрещен.
Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается преподавать, когда это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).
Язык обучения в вузах
Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии преподавание на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях — для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.
Реформа образования в Латвии
В республике продолжаются акции протеста русскоязычного населения против реформы. Последний митинг был приурочен к Международному дню защиты детей в начале июня.
МИД России неоднократно привлекал внимание правозащитных структур ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы к дискриминационной политике властей Латвии в языковой сфере.