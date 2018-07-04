В Калифорнии медведь залез в джакузи местного жителя и выпил его коктейль

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Калифорнии медведь пробрался на задний двор местного жителя, искупался в его джакузи и выпил коктейль "Маргарита", сообщает The Sacramento Bee.

По словам мужчины по имени Марк Хоф, в пятницу днем он услышал треск ломающихся веток и шуршание листьев, но сначала не придал этому значения. Затем звуки стали громче, и он выглянул на улицу.

Хоф увидел, как медведь лезет через его забор. Мужчина вернулся в дом, но позже увидел, как зверь "пускал пузыри в джакузи и отлично проводил время". Тогда он снял медведя на видео.

Через несколько минут животное вылезло из воды, добралось до его "Маргариты" и "жадно выпило" коктейль.

"Итак, он выпил "Маргариту", принял ванну, и теперь готов поспать часок", — рассказывает Хоф.

Позже медведь ушел вниз по улице, а Хоф сделал себе две новых "Маргариты". "Это была интересная пятница, мягко говоря", — подчеркивает он.