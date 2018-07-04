АНКАРА, 4 июл — РИА Новости, Алёна Палажченко. Задержанный в Грузии гражданин Турции Серкан Куртулуш, который, по сообщениям СМИ якобы подозревается в убийстве российского пилота Олега Пешкова, на самом деле не имеет никакого отношения к этому преступлению, заявил РИА Новости адвокат Мурат Устюндаг.

Устюндаг был адвокатом Альпарслана Челика, взявшего на себя ответственность за убийство Пешкова после того, как турецкие ВВС над Сирией в ноябре 2015 года сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

Ранее газета Hurriyet сообщила, что в Тбилиси по запросу Интерпола задержали Куртулуша, якобы одного из подозреваемых по делу об убийстве Пешкова. Как отмечает газета, сейчас он находится в тюрьме в Рустави, ему предъявлены обвинения в создании организованной преступной группировки, угрозах, поджоге и шантаже.

"Куртулуш действительно был задержан в Грузии, однако причина этого задержания совершенно никак не связана с гибелью Олега Пешкова. Непонимание и путаница могла произойти в СМИ из-за того, что Куртулуш воевал в Сирии и является другом Челика, имя которого связывают с инцидентом с Пешковым. Однако в тот день, когда был убит российский пилот, Куртулуш находился в Турции", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Турции нет и не было судебного делопроизводства, связанного с гибелью российского пилота.

"Куртулуш был задержан в Измире в марте 2016 года вместе с Челиком по делу о незаконном ношении оружия. Позже, в отличие от Челика, он был оправдан. Под стражей он не находился", — сообщил Устюндаг.

Турецкий истребитель F-16 24 ноября 2015 года сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, после катапультирования Пешкова расстреляли с земли. Сразу после инцидента о своей причастности к убийству летчика заявил Челик, однако после ареста он дал показания о том, что не убивал российского летчика и приказывал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову во время катапультирования. Челик и 18 других подсудимых обвинялись в незаконном хранении и ношении оружия.

В марте 2017 года суд турецкого Измира приговорил Челика к пяти годам тюремного заключения за незаконное владение оружием. При этом суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели Пешкова.