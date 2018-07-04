МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж во вторник подписал первый в США закон, запрещающий продажу вредящих коралловым рифам солнцезащитных средств, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте губернатора.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. С этого момента продажа и распространение солнцезащитных средств, содержащих оксибензон и октиноксат, будет запрещена. Ранее соответствующий законопроект был одобрен гавайскими властями в мае этого года.

"Губернатор Девид Айдж подписал (закон — ред.), запрещающий продажу… и распространение солнцезащитных средств, содержащих химические вещества оксибензон и октиноксат в штате Гавайи с 1 января 2021 года", — сообщается в пресс-релизе.

"Научные исследования доказали негативное влияние этих химических веществ на коралловые рифы и другие морские виды. Наша природная окружающая среда хрупка, и наше взаимодействие с планетой может иметь долговременные последствия. Этот новый закон — всего лишь еще один шаг навстречу защите здоровья и жизнеспособности гавайских коралловых рифов", — говорится в сообщении губернатора.

Закон, принятый 3 июля, предусматривает запрет на продажу и поставки только тех солнцезащитных кремов, в состав которых входят оксибензон и октиноксат. Под запрет не попадут солнцезащитные кремы с тем же составом, в случае, если они были назначены врачом.