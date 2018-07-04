В шведском Эребру скончались двое пострадавших при стрельбе

СТОКГОЛЬМ, 4 июл – РИА Новости. Двое мужчин, раненные во вторник вечером в результате стрельбы в городе Эребру в 200 км от Стокгольма, скончались, сообщает шведское телевидение SVT со ссылкой на полицию.

Информация о стрельбе в Эребру поступила в полицию во вторник в 22.00 (23.00 мск).

Три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Состояние двоих из них оценивалось как тяжелое. Сообщалось, что двое из пострадавших, личности которых были установлены, известны полиции. Информации о третьем пострадавшем не сообщалось.

Информации о причинах и подробностях инцидента пока не поступало.