Спецдокладчик ООН по санкциям готов посетить КНДР и Зимбабве с инспекцией

ЖЕНЕВА, 4 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири хотел бы в 2019 году посетить Северную Корею и Зимбабве для проведения инспекции, однако пока не консультировался с властями этих стран по поводу возможных визитов. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Я не изучал этот вопрос, но хотел бы его рассмотреть. Я думаю, это хорошее время для изучения ситуации, потому что она сейчас находится в развитии. И как раз в такой ситуации я могу помочь", — сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли он в 2019 году совершить визит в Северную Корею для оценки ситуации с санкциями в этой стране.

Джазаири добавил, что, согласно его мандату, он может посещать для инспекции две страны в год.

"Я пока не консультировался с властями КНДР по этому поводу, но в моих планах стоят две страны — Северная Корея и Зимбабве. Но я еще должен посмотреть, готовы ли эти страны меня принять", — сказал он.