Антироссийские санкции сильнее всего ударили по Евросоюзу, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 4 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Санкции, введенные западными странами против России, сильнее всего ударили по Евросоюзу, заявил в интервью РИА Новости спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
Он подчеркнул, что Россия адаптировалась к санкциям, тогда как наибольшие потери потерпел европейский рынок. Однако теперь Европа столкнулась с так называемыми вторичными санкциями, а европейские компании — с новыми требованиями вести свой бизнес в соответствии с законодательством США.
"Проблемы крупных стран, вводящих санкции друг против друга, заключаются в том, что они — часть цепочки продукции, которая уже глобализирована", — сказал он, добавив, что введенные в том числе против Москвы санкции затрагивают и американских производителей.
"Этот подход устарел. И вы не можете ударить по России так, чтобы не ударить по самим себе", — уточнил собеседник агентства.
Джазаири также выразил уверенность, что необходимо проводить тщательное исследование влияния санкций не только на страну, против которой они вводятся, но и на собственные и мировые рынки. По его мнению, такие исследования не проводили при введении санкций против России, которые приняли из политических мотивов.
При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.