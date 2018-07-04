В ЛНР заявили о готовности поставлять уголь Киеву

ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы поставлять уголь на подконтрольную Киеву территорию, если поступит такое предложение, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

"По большому счёту, мы будем готовы поставлять уголь, если это будет предложено", — сказал Пасечник. Однако, по его мнению, действующие власти Украины такого предложения не сделают.

При этом Пасечник напомнил, что это власти Украины ввели экономическую блокаду Донбасса, а в ЛНР не отказывались от взаимодействия.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь, поставки идут из ЮАР и США.