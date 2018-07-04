"Политическая клептомания": в ГД отреагировали на новые обвинения в Киеве

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. На Украине наблюдается эпидемия политической клептомании в части исторических событий, заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова украинского депутата о "воровстве" Россией "чужой истории".

Ранее депутат Верховной рады Андрей Ильенко в эфире телеканала "112 Украина" заявил , что Россия "ворует чужую историю, начиная со своего названия".

"На Украине сейчас эпидемия политической клептомании, в первую очередь, депутаты Рады пытаются, прикрываясь брендом "Русь", украсть все исторические события, происходившие на территории России и приписать их себе", — сказал Бальбек РИА Новости.

Политик иронично отметил, что таким образом скоро Киев может заявить об "украинской победе на Куликовом поле", о завоевании Сибири украинским казаком "Эрмаком" и так далее.

"Далее пройдут завоевания Крыма, кругосветные плавания, чтобы любым способом скрыть от внимания тот факт, что до присоединения к российскому государству Украина была "диким полем", где не было ни твердой власти, ни порядка, ни защиты своих граждан от внешнего агрессора", — заключил Бальбек.