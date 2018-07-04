Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора. Архивное фото

Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора. Архивное фото

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Мариуполе на акции у офиса ОБСЕ "в поддержку политзаключенных" разгорелся скандал после того, как один из полицейских сказал, что не знает, кто такой Олег Сенцов. Об этом сообщает Obozrevatel.

По словам волонтера Галины Однорог, полицейские сообщили митингующим, что им нельзя собираться в группы больше десяти человек. Один из сотрудников полиции, смеясь, заявил, что не знает, кто такой Сенцов, "и не обязан знать". Этот же полицейский якобы обвинил митингующих в том, что им платят за участие в акции.

Начальник патрульной полиции Донецкой области заявил изданию "0629", что с сотрудником проведут беседу, подчеркнув, что права преследовать его по закону за то, что он не знает, кто такой Сенцов, у полиции нет.

Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Больше месяца назад он объявил голодовку. Уполномоченная по правам человека России Татьяна Москолькова 1 июля сообщала, что состояние Сенцова удовлетворительное.