МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Чилийский судья Мигель Васкес приговорил девять бывших военных к 18 годам тюрьмы за убийство известного музыканта и политического деятеля коммунистических взглядов Виктора Хары и директора жандармерии Литтре Кироги во время переворота 1973 года, в результате которого к власти пришел Аугусто Пиночет.

"Судья-следователь по делам о нарушении прав человека апелляционного суда Сантьяго Мигель Васкес Пласа вынес приговор в отношении девяти военнослужащих в отставке за… убийство певца Виктора Хары и директора пенитенциарной системы Литтре Кироги", — говорится в сообщении на сайте судебной системы страны.

Сообщается, что в качестве наказания каждый из девяти экс-военных получил по 15 лет за убийство Хары и Кироги и еще по три года по обвинению в похищении обоих жертв. Еще один обвиняемый получил пять лет тюрьмы за сокрытие преступлений.

Суд также обязал государство выплатить 1,37 миллиарда чилийских песо (более 2 миллионов долларов) родственникам жертв.

Как ранее установило следствие, в сентябре 1973 года, когда было свергнуто правительство Сальвадора Альенде, пришедшие к власти военные в течение четырех дней избивали Хару, пытали его током, ломали руки, после чего расстреляли, выпустив в него 34 пули. Харе было 40 лет.