Siri перебила министра обороны Великобритании во время речи о Сирии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Голосовой помощник Siri прервал заседание в Палате общин парламента Великобритании, среагировав на слово Сирия.

Инцидент произошел во время выступления министра обороны Гэвина Уильямсона. Он говорил о борьбе с терроризмом и упомянул Сирийскую республику.

"Вот что я нашла в интернете по запросу Сирия. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает… " — немедленно среагировала Siri в его смартфоне.

Уильямсон засмеялся и отметил, что человека редко перебивает его собственный мобильный телефон. Министр убрал смартфон в карман и после того, как в зале затих смех, продолжил речь.