Экс-премьер Малайзии Разак отрицает все обвинения, предъявленные ему в суде

БАНГКОК, 4 июл – РИА Новости. Арестованный во вторник экс-премьер Малайзии Наджиб Разак, которому утром в среду в суде Куала-Лумпура предъявили обвинения в злоупотреблении доверием, совершенном высоким должностным лицом, по трем различным эпизодам и злоупотреблении властью, отрицает все обвинения, сообщает в среду интернет-версия газеты The Star.

После оглашения обвинений в его отношении прокурором в суде бывший премьер-министр Наджиб Разак на вопрос судьи, признает ли он себя виновным, ответил отрицательно и заявил о своей невиновности и намерении доказать ее в ходе судебного процесса, говорится в сообщении газеты.

Злоупотребление доверием, когда оно совершено лицом, занимающим официальный государственный пост, как и злоупотребление властью, является в Малайзии уголовно наказуемым деянием.

Обвинения в отношении Наджиба Разака связаны с масштабным коррупционным скандалом вокруг злоупотреблений в государственном инвестиционном фонде 1MDB, создателем и высшим руководителем которого являлся экс-премьер.

Арест Наджиба Разака по делу о миллиардных хищениях в фонде 1MDB ожидался уже несколько недель.

Злоупотребления в фонде 1MDB связывают с высокопоставленными функционерами прежнего правительства Малайзии, ушедшего в отставку в начале мая этого года после поражения на выборах бывшей правящей коалиции "Национальный Фронт". Следствие по делу фонда, первоначально инициированное в 2011 году, было закрыто и открыто вновь в 2015 году, при правительстве Разака его снова прекратили. Расследование было возобновлено новыми властями после победы на выборах оппозиционной коалиции "Альянс Надежды" во главе с ветераном малайзийской политики Махатхиром Мухамадом, который занял пост премьера.

В конце мая в домах и квартирах, принадлежащих семье Наджиба Разака прошли обыски, в ходе которых, по заявлениям представителей полиции, были изъяты наличные деньги в трех валютах на сумму 28,6 миллиона долларов, ювелирные изделия на общую сумму более 109 миллионов долларов и большое количество дизайнерских изделий из кожи. Также на счетах Наджиба Разака оказались значительные средства, переведенные туда через счета государственных и частных предприятий со счетов фонда 1MDB.