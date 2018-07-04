МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Силы специальных операций США всегда применяли самые современные технические средства, и поскольку другие государства тоже начинают вкладывать средства в этот род войск, издание National Interest решило сравнить техническое оснащение спецназа российской и американской армии.

Возможно, самым большим технологическим преимуществом Сил специальных операций является наличие у них беспилотных летательных систем, в частности беспилотников MQ-Predator и MQ-Reaper, отмечает издание. Эти летательные аппараты могут нести вооружение для оказания огневой поддержки сухопутным отрядам, а также обнаруживать и отслеживать цели почти в любое время суток с помощью тепловизоров и приборов ночного видения.

В российской армии беспилотные аппараты в основном используются для обнаружения целей и корректировки целеуказания для артиллерии, но не для поддержки спецназа, пишет National Interest. Что касается самих беспилотников, то российские силы, судя по всему, используют такие аппараты, как "Форпост" и "Орлан-10". "Форпост" представляет собой версию израильского аппарата IAI Searcher Mk. II, и его можно считать примерным аналогом американского MQ-1 Predator, однако российский аппарат не способен нести на своем борту оружие, что ограничивает его возможности по прямой атаке целей.

"Орлан-10" значительно легче и весит всего пяти килограммов, однако его возможности, по-видимому, меньше, чем у более тяжелых беспилотников. Их использование российской армией свидетельствует, скорее всего, о стремлении России использовать свое собственное оборудование, а также об их низкой цене, считает издание.

Самыми высокотехнологичными устройствами в арсенале американского спецназовца являются миниатюрные тепловизоры и усовершенствованные приборы ночного видения. Что касается приборов ночного видения, то США имеют на вооружении приборы AN/PVS-31, при производстве которых используется белый фосфор взамен зеленого. Эта технология позволяет повысить детализацию и понизить уровень расплывчатости изображения, пишет National Interest.

В российской армии используются приборы ночного видения НСПУ и 1ПН93, где технология с белым фосфором не применена. Эти системы эффективны, однако они подходят больше для оборонительных позиций, а также для наблюдения. По мнению издания, технология с белым фосфором не разрабатывается в России, поскольку в составе представленного недавно нового комплекса солдата будущего "Ратник" будут использоваться все те же прицелы.

Таким образом, резюмирует National Interest, у отрядов специального назначения России и США различные задачи. Российские спецназовцы более эффективны в оборонительных действиях и при наблюдении, а американский спецназ покажет себя с лучшей стороны при выполнении наступательных задач.