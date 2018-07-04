МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Силы специальных операций США всегда применяли самые современные технические средства, и поскольку другие государства тоже начинают вкладывать средства в этот род войск, издание National Interest решило сравнить техническое оснащение спецназа российской и американской армии.
В российской армии беспилотные аппараты в основном используются для обнаружения целей и корректировки целеуказания для артиллерии, но не для поддержки спецназа, пишет National Interest. Что касается самих беспилотников, то российские силы, судя по всему, используют такие аппараты, как "Форпост" и "Орлан-10". "Форпост" представляет собой версию израильского аппарата IAI Searcher Mk. II, и его можно считать примерным аналогом американского MQ-1 Predator, однако российский аппарат не способен нести на своем борту оружие, что ограничивает его возможности по прямой атаке целей.
"Орлан-10" значительно легче и весит всего пяти килограммов, однако его возможности, по-видимому, меньше, чем у более тяжелых беспилотников. Их использование российской армией свидетельствует, скорее всего, о стремлении России использовать свое собственное оборудование, а также об их низкой цене, считает издание.
В российской армии используются приборы ночного видения НСПУ и 1ПН93, где технология с белым фосфором не применена. Эти системы эффективны, однако они подходят больше для оборонительных позиций, а также для наблюдения. По мнению издания, технология с белым фосфором не разрабатывается в России, поскольку в составе представленного недавно нового комплекса солдата будущего "Ратник" будут использоваться все те же прицелы.
Таким образом, резюмирует National Interest, у отрядов специального назначения России и США различные задачи. Российские спецназовцы более эффективны в оборонительных действиях и при наблюдении, а американский спецназ покажет себя с лучшей стороны при выполнении наступательных задач.