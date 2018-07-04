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Таиландские спасатели готовятся эвакуировать спасенных из пещеры детей

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© AP Photo / Tham Luang Rescue Operation CenterТайская спасательная команда в пещерном комплексе, где 12 мальчиков и их тренер по футболу пропали без вести, в провинции Мае Саи на севере Таиланда. 2 июля 2018Тайская спасательная команда в пещерном комплексе, где 12 мальчиков и их тренер по футболу пропали без вести, в провинции Мае Саи на севере Таиланда. 2 июля 2018
© AP Photo / Tham Luang Rescue Operation Center

БАНГКОК, 4 июл – РИА Новости. Военные пловцы готовятся выводить из частично затопленной пещеры Тхам Луанг в провинции Чианграй на севере Таиланда 12 запертых в ней школьников с их тренером, сообщает в среду телеканал Thai PBS.

Спасатели в пещерах Тхам Луанг в северной провинции Чианг Рай, Таиланд, где пропали 12 членов юношеской футбольной команды и их тренер. 27 июня 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
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Окончательное решение о проведении сложной операции будет принято в течение дня в среду, добавляет канал.

Дети находятся в шести километрах от основного входа в подземный комплекс. Операция связана с большими сложностями, так как детям, не умеющим не только пользоваться аквалангом, но и плавать, придется в сопровождении профессиональных дайверов, военных пловцов спецназа военно-морских сил Таиланда, преодолевать полностью затопленные участки длиной до 200 метров и проходить через узкие петляющие пещерные коридоры, прежде чем они доберутся до выхода.

Военные также пытались пробурить вертикальную 200-метровую шахту от потолка пещеры до вершины горы, но натолкнулись на гранитный слой, пробурить который не представляется возможным, говорится в сообщении.

Между тем, возобновившиеся ливневые дожди угрожают в течение ближайших дней полностью затопить пещеру, уровень воды в которой благодаря массированным усилиям по откачке в последнюю неделю снизился на один метр. Если сейчас при выводе детей придется преодолевать затопленные участки глубиной от полутора до трех метров, то через два-три дня уровень воды увеличится до двух с половиной – четырех-пяти метров, и большая часть коридоров, по которым пойдет эвакуация, будет полностью затоплена, сообщает телеканал со ссылкой на специалистов. В этом случае детям вместе с помогающими им пловцами и врачами придется оставаться в сухой камере пещеры несколько месяцев, ожидая естественного оттока воды.

Члены семьи смотрят на фотографии пропавших мальчиков, которые сделали спасатели-дайверы в пещере, когда все члены детской футбольной команды и их тренер были найдены живыми. 2 июля 2018
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
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По плану эвакуации спасенные дети, которых военные сейчас срочно учат пользоваться дайверским снаряжением, с аквалангами и полнолицевыми масками проделают весь путь по коридорам пещеры, лежа на специальных носилках, каждые из которых понесут два боевых пловца в полном снаряжении для подводного плавания. У выхода из пещеры спасенных будут ожидать автомобили скорой помощи, по одному на каждого спасенного, которые доставят их в полевой госпиталь сухопутных войск Таиланда, развернутый в 200 метрах от входа в пещеру. После тщательного осмотра детей погрузят в вертолет таиландских ВВС, который за 15 минут доставит их в одну из больниц провинциальной столицы Чианграя, находящегося в 65 километрах от пещеры, говорится в сообщении.

В настоящее время со спасенными в дальней камере пещеры находятся пять боевых пловцов и два военных врача. Медицинскую группу возглавляет один из лучших военврачей страны доктор Пхак Локханачун. И он, и его коллега в прошлом проходили подготовку по программе боевых пловцов. Оба врача добрались до места, где находятся их юные пациенты, в полном снаряжении боевых пловцов вместе с военными дайверами, сообщает телеканал.

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