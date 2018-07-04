В Британии еще трое мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательствах

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Еще трое мужчин в Великобритании обвинили голливудского актера Кевина Спейси в домогательствах, таким образом, в отношении актера британская полиция ведет в общей сложности уже шесть дел, сообщает портал TMZ.
Вокруг Кевина Спейси из-за обвинений в домогательствах разразился крупный скандал, который начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.
Дела в отношении Спейси о половых преступлениях находятся на рассмотрении правоохранительных органов США и Великобритании, в частности одно дело ведет районный прокурор Лос-Анджелеса, еще три дела — Скотланд-Ярд.