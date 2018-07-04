В Британии еще трое мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательствах

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Еще трое мужчин в Великобритании обвинили голливудского актера Кевина Спейси в домогательствах, таким образом, в отношении актера британская полиция ведет в общей сложности уже шесть дел, сообщает портал TMZ.

"По данным полиции Лондона, в апреле один мужчина заявил о сексуальных домогательствах в Вестминстере в 1996 году. По нашим данным, еще два мужчины обвинили (Спейси) в феврале. Один заявил, что инцидент произошел в 2013 году в Глостере, второй заявил о случае в Ламбете в 2008 году", — сообщает портал.

Вокруг Кевина Спейси из-за обвинений в домогательствах разразился крупный скандал, который начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составляет несколько десятков человек.

Дела в отношении Спейси о половых преступлениях находятся на рассмотрении правоохранительных органов США и Великобритании, в частности одно дело ведет районный прокурор Лос-Анджелеса, еще три дела — Скотланд-Ярд.