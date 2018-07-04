Антонов выразил недоумение из-за высылки 60 российских дипломатов из США

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что высылке 60 российских дипломатов из США нет никаких объяснений.

"И по сей день я тяжело переживаю это решение США. Более того, я не понимаю, почему США решили выгнать 60 дипломатов, если вновь нет никаких доказательств что мы стоим за инцидентом в Солсбери. Почему западноевропейские страны решили выдворить три-четыре дипломата, и почему США решили выдворить 60 дипломатов? Нет никаких объяснений этому. Это огромная проблема для меня лично, поскольку я должен доказать Москве, что я не снижу эффективность деятельности нашего посольства", — сказал посол в интервью RT.

Антонов заявил, что теперь у России нет дипломатических представительств на западном побережье США, и это наносит удар не только по российским гражданам, но и по американцам.

США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула к 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия неоднократно предлагала Великобритании оказать всю необходимую помощь в расследовании дела Скрипаля и просила допустить ее к материалам расследования, однако никаких ответов из Лондона до сих пор нет.