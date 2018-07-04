ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля могут дать старт детальному обсуждению договоров СНВ и РСМД, считает российский посол в США Анатолий Антонов.

"Мне кажется, что два президента могут уделить время обсуждению стратегических вопросов. И, разумеется, детали могут быть обсуждены на уровне министерств иностранных дел и министерств обороны", — заявил он в интервью телеканалу RT.

"Хочу подчеркнуть, что Российская Федерация не заинтересована в гонке вооружений. Мы много раз ясно об этом говорили, и президент Путин, представляя наши современные системы вооружения, подтверждал, что мы бы хотели пригласить США за стол переговоров и сейчас самое время для нас (с США) найти решение по многим проблемам, таким как новый договор СНВ", — сказал посол.

Он добавил, что необходимо также обсудить судьбу договора о РСМД.

Дипломат сообщил, что в ходе своих встреч с представителями США не обсуждал новые российские системы вооружения.

Ранее Путин сообщил, что новый ракетный комплекс "Авангард" будет принят на вооружение в 2019 году, а межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" — в 2020 году. Работы по другим новым системам вооружения идут в плановом порядке. По словам главы государства, эти системы сделают систему ПРО, которую продолжают разворачивать США в Европе и других частях мира, бесполезной.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан между СССР и США в 1987 году. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров. В последние годы стороны обвиняют друг друга в нарушении договора, а США уже рассматривают варианты по действиям в случае выхода из договоренностей.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.