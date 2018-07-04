ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля могут дать старт детальному обсуждению договоров СНВ и РСМД, считает российский посол в США Анатолий Антонов.
"Мне кажется, что два президента могут уделить время обсуждению стратегических вопросов. И, разумеется, детали могут быть обсуждены на уровне министерств иностранных дел и министерств обороны", — заявил он в интервью телеканалу RT.
"Хочу подчеркнуть, что Российская Федерация не заинтересована в гонке вооружений. Мы много раз ясно об этом говорили, и президент Путин, представляя наши современные системы вооружения, подтверждал, что мы бы хотели пригласить США за стол переговоров и сейчас самое время для нас (с США) найти решение по многим проблемам, таким как новый договор СНВ", — сказал посол.
Он добавил, что необходимо также обсудить судьбу договора о РСМД.
Дипломат сообщил, что в ходе своих встреч с представителями США не обсуждал новые российские системы вооружения.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан между СССР и США в 1987 году. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров. В последние годы стороны обвиняют друг друга в нарушении договора, а США уже рассматривают варианты по действиям в случае выхода из договоренностей.