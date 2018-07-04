Советник главы дипломатии ЕС оценила отношения Европы и США

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Отношения ЕС и США в настоящее время переживают сложный, но необходимый период взросления, который может растянуться на годы, заявила Натали Точчи, специальный советник главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
США и ЕС в последнее время столкнулись с разногласиями по целому ряду вопросов, включая введение дополнительных таможенных пошлин, выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и Парижского климатического соглашения. Противоречия проявились также на саммите G7 в Канаде, где президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговую декларацию.
"Трансатлантические отношения добрую половину прошлого века строились на зависимости обеих сторон. И если мы привержены этим отношениям, то в них необходимо внести изменения. И необходимы те изменения, которые приведут к достижению равенства", — заявила Точчи, выступая на конференции в институте "Эгмонт" в Брюсселе.
"Это очень сложный момент, он требует времени, это может занять десятилетия. Это возможно и нужно сделать, это неизбежно", — заключила она.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск выразил мнение, что ЕС следует в связи с напряженностью в трансатлантических отношениях быть готовым к неблагоприятным сценариям, но не терять надежду на лучшее.