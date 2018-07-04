Советник главы дипломатии ЕС оценила отношения Европы и США

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Отношения ЕС и США в настоящее время переживают сложный, но необходимый период взросления, который может растянуться на годы, заявила Натали Точчи, специальный советник главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

США и ЕС в последнее время столкнулись с разногласиями по целому ряду вопросов, включая введение дополнительных таможенных пошлин, выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и Парижского климатического соглашения. Противоречия проявились также на саммите G7 в Канаде, где президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговую декларацию.

"Трансатлантические отношения добрую половину прошлого века строились на зависимости обеих сторон. И если мы привержены этим отношениям, то в них необходимо внести изменения. И необходимы те изменения, которые приведут к достижению равенства", — заявила Точчи, выступая на конференции в институте "Эгмонт" в Брюсселе.

"Мне эти отношения напоминают отношения родителей и детей. По мере того, как ребенок растет, узнает жизнь.., это сложный период для обеих сторон, потому что отношения зависимости трансформируются в другой тип отношений", — добавила она.

"Это очень сложный момент, он требует времени, это может занять десятилетия. Это возможно и нужно сделать, это неизбежно", — заключила она.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск выразил мнение, что ЕС следует в связи с напряженностью в трансатлантических отношениях быть готовым к неблагоприятным сценариям, но не терять надежду на лучшее.