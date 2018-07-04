Антонов предсказал возможный эффект от переговоров Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Грядущая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина вряд ли решит все проблемы в отношениях двух стран, но сможет наметить путь к их нормализации, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью RT, посвященном грядущей встрече.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется на 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на встрече лидеры намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

"Это очень важная встреча между нашими двумя лидерами. Все с нетерпением ждали этого события. Наши отношения с США сейчас не в лучшей форме. И совершенно очевидно, что для наших лидеров это будет хорошая возможность обсудить все вопросы, которые беспокоят наши две страны", — рассказал дипломат.

Это возможность "сесть вместе, посмотреть друг на друга и начать говорить". "Невозможно преодолеть все барьеры для нашего взаимодействия. Но можно наметить пути для прогресса в движении к этой цели. Прогресс в двухсторонних отношениях и в решении мировых проблем", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, ожидает ли Антонов, что у Путина и Трампа будут встречи тет-а-тет, посол ответил, что "такие встречи тет-а-тет, я думаю, будут и в Хельсинки, и они помогут наладить так называемую "химию" между ними". "Наши лидеры — нормальные люди и могут обсудить все вопросы, в которых они заинтересованы", — отметил он.

"Возможно, они будут шутить, я не знаю… И я надеюсь, эта химия поможет решить им стоящие перед нами задачи и снять вопросы между Россией и США", — добавил дипломат.