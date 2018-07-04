МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Один из районов французского города Нант охватили беспорядки после того, как местная полиция в ходе рейда застрелила 19-летнего водителя, отказавшегося пройти проверку, сообщает газета Ouest France.

По данным издания, инцидент произошел во вторник, в 20.30 по местному времени (21.30 мск) в квартале Брей. Полицейский патруль остановил автомобиль для проверки, однако водитель "отказался подчиниться" и попытался совершить наезд.

"Он отказался подчиниться. В этот момент он резко развернулся, ударил полицейского в колено, тот едва сумел уклониться. Один из его коллег выстрелил, чтобы остановить автомобиль", — цитирует издание источник в полиции.

Водитель автомобиля получил ранение в шею и скончался.

Как отмечает газета, новость о гибели молодого человека быстро распространилась по кварталу, после чего группа местной молодежи забросала полицейских коктейлями Молотова и петардами. Не менее трех патрульных машин было охвачено огнем.

Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

Как сообщает радиостанция France Info, полиция пока не произвела ни одного задержания в связи с беспорядками.